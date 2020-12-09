Європейський союз виділив Україні 600 мільйонів євро коронавірусної допомоги

Єврокомісія від імені ЄС перерахувала Україні 600 мільйонів позики – це перший транш екстреної макрофінансової допомоги, призначеної на подолання наслідків пандемії коронавірусу. Про це заявили сьогодні в Єврокомісії.

«Україна залишається однією з основних тем у європейській повістці дня. Це сусідня з нами (ЄС, – ред.) країна, і вона належить до Європи. Ми прагнемо запропонувати політичну, фінансову та технічну підтримку, особливо під час кризи, як відповідь на пандемію COVID-19 та подолання соціальних та економічних наслідків. Цей перший транш екстреної макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро підтверджує солідарність ЄС з Україною та нашу подальшу тісну співпрацю», – заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс також побажав українській владі виконувати програму реформ, продовжувати боротьбу з корупцією, «наближаючи Україну до ЄС».

Про транш також повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він подякував Домбровскісу та Єврокомісії за позику та додав, що «це зміцнить макрофінансову стабільність України у складні часи пандемії».

Програми макрофінансової допомоги Євросоюзу – це кредити під низькі відсотки, що призначені для країн-сусідів як надзвичайний інструмент реагування на кризи у випадку, якщо ці країни наштовхуються на проблеми з балансом платежів, і є доповненнями до допомоги, яку надає МВФ.