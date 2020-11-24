Радник Єрмака про транш МВФ у 2020 році: фізично і календарно ми не встигаємо

Україна не встигає отримати транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році, повідомив Тимофій Милованов – новопризначений радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«Фізично, календарно зараз ми не встигаємо. Це нереально цього року. Траншу цього року не буде. Що можливо отримати цього року? Це місія МВФ. І якщо дуже добре попрацювати, це неочевидно, але це можливо, то можна отримати staff level agreement – це досягнення домовленості на робочому рівні. Чому це важливо? Тому що таке досягнення домовленостей дає позитивний сигнал ринкам фінансовим і дозволяє Україні залучити фінансування», – сказав Милованов.

Ще на початку вересня голова Національного банку Кирило Шевченко висловлював сподівання, що Міжнародний валютний фонд передасть Україні новий транш до кінця 2020 року. З аналогічними заявами виступали й інші представники української влади.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.