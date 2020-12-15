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15 грудня 2020, Київ 19:24
Новини | Політика

Верховна Рада ухвалила бюджет-2021

За документ висловилися 289 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік 15 грудня. За документ висловилися 289 народних депутатів, проти – 38, 16 утрималися, 23 не голосували.

Пофракційно бюджет підтримали:

  • «Слуга народу» – 225
  • «Опозиційна платформа – За життя» – 0
  • «Європейська солідарність» – 0
  • «Батьківщина» – 12
  • «За майбутнє» – 21
  • «Голос» – 0
  • «Довіра» – 20
  • позафракціні – 11

В другому читанні бюджет передбачає 1,02 трильйона гривень доходів і 1,32 трильйона видатків.

Читайте також: Очікування і реальність: як виконувалися плани надходжень до держбюджету у попередні роки

Проєкт бюджету передали до парламенту для другого читання 27 листопада.

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