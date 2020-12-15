Верховна Рада ухвалила бюджет-2021

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік 15 грудня. За документ висловилися 289 народних депутатів, проти – 38, 16 утрималися, 23 не голосували.

Пофракційно бюджет підтримали:

«Слуга народу» – 225

«Опозиційна платформа – За життя» – 0

«Європейська солідарність» – 0

«Батьківщина» – 12

«За майбутнє» – 21

«Голос» – 0

«Довіра» – 20

позафракціні – 11

В другому читанні бюджет передбачає 1,02 трильйона гривень доходів і 1,32 трильйона видатків.

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Проєкт бюджету передали до парламенту для другого читання 27 листопада.