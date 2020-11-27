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27 листопада 2020, Київ 13:01
Новини | Політика

Проєкт держбюджету передали до Ради для розгляду в другому читанні

5 листопада парламент затвердив проєкт держбюджету в першому читанні

Верховна Рада отримала доопрацьований до другого читання Кабінетом міністрів проєкт закону «Про державний бюджет України на 2021 рік».

Оновлений текст законопроєкту парламент отримав 27 листопада, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Напередодні Кабінет міністрів України на позачерговому вечірньому засіданні схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, проєкт передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту.

«Знайдено можливість зменшити дефіцит бюджету до ВВП із 6%, як було запропоновано при першому читанні, до 5,5%», – сказав Шмигаль.

За його словами, проєкт держбюджету-2021 передбачає доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн та видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

5 листопада парламент затвердив проєкт держбюджету в першому читанні.

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