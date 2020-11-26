Уряд схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання

Кабінет міністрів України на позачерговому вечірньому засіданні у четвер схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, проєкт, який буде винесено до Верховної Ради, передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту.

«Знайдено можливість зменшити дефіцит бюджету до ВВП із 6%, як було запропоновано при першому читанні, до 5,5%», – сказав Шмигаль.

За його словами, проєкт держбюджету-2021 передбачає доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн та видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

14 вересня уряд затвердив проєкт держбюджету на наступний рік, який передбачав дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачались у розмірі 1 трлн 71,1 млрд грн, а видатки – 1 трлн 350 млрд грн.

5 листопада парламент затвердив проєкт у першому читанні.

Раніше сьогодні Міністерство фінансів України повідомило, що успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом про основні параметри проєкту державного бюджету на 2021 рік.