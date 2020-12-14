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14 грудня 2020, Київ 14:18
Новини | Економіка

Обвал долара триває на міжбанку і за курсом НБУ

За даними учасників ринку, з облігацій внутрішньої державної позики перестали виходити іноземні інвестори, вони купили частину довгострокових паперів минулого тижня і можуть продовжити такі дії під час аукціону 15 грудня

Національний банк України встановив опівдні 14 грудня довідкове значення курсу 27 гривень 88 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, американська валюта теж падає. Станом на 12:35 котирування становлять 27 гривень 86,5–88 копійок за долар, це теж на 9 копійок нижче за рівень відкриття торгів.

За даними учасників ринку, з облігацій внутрішньої державної позики перестали виходити іноземні інвестори, вони купили частину довгострокових паперів минулого тижня і можуть продовжити такі дії під час аукціону 15 грудня. Минулого тижня Міністерству фінансів вдалося залучити за рахунок продажу ОВДП майже 16 мільярдів гривень.

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