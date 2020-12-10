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10 грудня 2020, Київ 18:32
Новини | Економіка

НБУ вперше за тиждень послабив гривню проти долара

Котирування міжбанку в парі гривня-долар перебувають поблизу позначок, найнижчих майже за три місяці, від 14 вересня

Національний банк України встановив на 11 грудня курс 28 гривень 8 копійок за долар, це на 4 копійки більше, ніж офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському ринку американська валюта незначно втратила в ціні – від 28 гривень 9–11 копійок невдовзі після відкриття сесії до 28 гривень 3–5 копійок за кілька хвилин до закриття торгів, свідчать дані Finance.ua.

Котирування міжбанку в парі гривня-долар перебувають поблизу позначок, найнижчих майже за три місяці, від 14 вересня. Раніше цього тижня Міністерство фінансів провело дуже успішне розміщення ОВДП, продавши цінних паперів на 16 мільярдів гривень.

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