Долар продовжує падати на міжбанку та за курсом НБУ

Українська валюта 7 грудня продовжила зміцнення, яке розпочалося минулого тижня. Національний банк України встановив на 8 грудня курс 28 гривень 24 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні, але такий рух лише частково відбиває тенденції міжбанку.

На українському міжбанківському валютному ринку торги завершуються на рівні 28 гривень 13–15 копійок за долар, це на 11,5 копійки менше за рівень відкриття сесії.

Фахівці пов’язують посилення гривні з кількома чинниками, серед яких, зокрема, здешевлення долара на світових ринках. Це пожвавлює активність інвесторів на ризикованих ринках, зокрема, українському, де майже зупинився вихід іноземців із облігацій внутрішньої державної позики. Водночас ОВДП купують українські учасники ринку. Також посиленню гривні сприяє Національний банк України, який упродовж останніх тижнів не викуповує надлишок пропозиції долара до своїх резервів.

Упродовж останніх двох місяців котирування в парі гривня-долар змінювалися в широкому коридорі 28 гривень 10–60 копійок.