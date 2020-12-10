НБУ залишив облікову ставку незмінною

Правління Національного банку України вирішило залишити облікову ставку без змін на рівні 6%, повідомила 10 грудня пресслужба НБУ.

«З одного боку, це не змінює стимулюючий характер монетарної політики, що є важливим для відновлення економіки, а з іншого – й надалі сприятиме збереженню помірних темпів інфляції», – відзначає регулятор, додаючи, що «інфляція суттєво прискорилась і наблизилася до нижньої межі цільового діапазону 5%+/-1 в.п.»

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, залишається посилення пандемії та карантинних заходів для її подолання, також вказує НБУ.

Раніше у 2020 році, 23 квітня, Національний банк України знизив облікову ставку із 10 до 8%. 11 червня регулятор знизив цей орієнтир до 6% – найнижчого рівня за історію незалежної України. Відтоді вже пів року ставка залишається незмінною.

Зміна облікової ставки впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.