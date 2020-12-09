Долар послабшав до 28 гривень. Це сталося вперше з середини вересня

На українському міжбанківському ринку котирування в головній валютній парі наблизилися до позначки 28 гривень за долар. Такого не було майже три місяці – від 14 вересня.

За даними Finance.ua, станом на 13:25 котирування становлять 28 гривень 3–4,5 копійки за долар, це на 11 копійок менше за рівень відкриття торгів.

Актуальним чинником посилення гривні залишається послаблення долара на світових ринках, шо підвищує у потенційних інвесторів бажання вкладатися в тому числі і в такі ризиковані ринки, як український.

На аукціоні з продажу ОВДП 8 грудня Міністерству фінансів України вдалося розмістити цінних паперів одразу на 16 мільярдів гривень. За ці облігації їхні покупці розраховуються сьогодні, що впливає і на валютний ринок.

За повідомленнями учасників торгів, більше посилитися гривні не дає Національний банк України, який викуповує надлишок пропозиції долара за 28 гривень 1 копійку. Таке сталося вперше за кілька тижнів, раніше регулятор лише спостерігав за подіями на валютному ринку.

НБУ опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 4 копійки за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.