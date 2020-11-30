Офіційний курс сягнув 28 гривень 50 копійок за долар

Національний банк України встановив на 1 грудня курс 28 гривень 50 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відбувалися у вузькому діапазоні, сесія завершується на рівні 28 гривень 49,5–51 копійка за долар, свідчать дані Finance.ua. На відміну від долара, євро зріс до позначок 34 гривні 18–19 копійок (із ранкових котирувань 34 гривні 9–11 копійок), що відбиває посилення європейської валюти на світовому ринку (пара євро-долар впритул наблизилася до позначки 1,20).

«Певну загрозу для гривні, як і раніше, становитимуть дії нерезидентів. Саме їхні покупки минулої п’ятниці через «Сітібанк» призвели до подолання психологічного порогу в 28,50 гривні за долар», – вказали фахівці сайту «Мінфін».

Українська валюта раніше в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершився 19 листопада, і котирування в парі гривня-долар повернулися до майже максимальних значень 2020 року.