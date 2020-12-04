НБУ знову посилив гривню щодо долара США

Національний банк України встановив на 7 грудня курс 28 гривень 29 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на 4 грудня. В цілому долар втратив від максимального цього тижня значення 27 копійок.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 4 грудня завершуються на рівні 28 гривень 24,5–26,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua. Це мало відрізняється від рівня відкриття торгів (28 гривень 25,5–28 копійок за долар).

«З огляду на активні розпродажі валюти «Укргазбанком» припущення учасників ринку про те, що це валюта «Нафтогазу» для перерахування потім гривневих коштів до бюджету, є правдивими. Серед основних покупців – «Сітібанк» (знову ж таки нерезиденти і «дочки» іноземних компаній) та «Альфа банк» (як іноземні, так і місцеві великі клієнти)», – пояснюють посилення гривні експерти сайту «Мінфін».

«Основна інтрига – наскільки довго буде розпродуватися «Нафтогаз». За нашими даними, це вже закінчиться в найближчі два-три робочих дні, що знову потім кардинально змінить співвідношення попиту і пропозиції на міжбанку і сформує тренд в бік поступового зростання котирувань долара», – прогнозують фахівці.

У цілому впродовж листопада-грудня котирування в парі гривня-долар коливаються в широкому діапазоні 28 гривень 10–60 копійок за долар.