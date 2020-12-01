Офіційний курс гривні закріпився вище від 28 гривень 50 копійок за долар

Національний банк України встановив на 2 грудня курс 28 гривень 56 копійок за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку котирування зросли в перші години сесії, надалі торги відбувалися у вузькому діапазоні та завершилися на рівні 28 гривень 55–56,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Активізуються нерезиденти, які працюють з ОВДП на первинному і вторинному ринках, а також «дочки» іноземних компаній, що репатріюють дивіденди в першій декаді кожного місяця. Частина гривневих коштів від великих погашень облігацій наприкінці листопада все ще залишається на рахунках іноземців, і вони продовжать поступово купувати валюту на ці кошти», – вказали фахівці сайту «Мінфін».

Українська валюта в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершився 19 листопада, і котирування в парі гривня-долар повернулися до майже максимальних значень 2020 року.