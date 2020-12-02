На міжбанку дорожчає гривня – на ринок вийшли продавці валюти

На українському міжбанківському валютному ринку зранку 2 грудня дорожчає гривня. За даними Finance.ua, станом на 11:30 котирування становили 28 гривень 42–44 копійки за долар, це на 9 копійок менше за рівень відкриття торгів.

«У цілому обстановка на міжбанку поки залишається не на користь нацвалюти. Але з огляду на те, що український міжбанк зараз надзвичайно залежний від дій великих гравців, будь-які виходи двох-трьох великих продавців можуть кардинально міняти курсовий тренд протягом дня. За нашими даними, сьогодні на торги будуть виходити декілька великих продавців, що частково підтримає курс нацвалюти в середині сесії», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 2 грудня курс 28 гривень 56 копійок за долар, сьогоднішнє довідкове значення регулятор оприлюднить після 12:00.