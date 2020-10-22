НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

Правління Національного банку України (НБУ) вирішило зберегти облікову ставку на рівні 6%, повідомляє сайт регулятора 22 жовтня.

«Збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції», – ідеться в повідомленні.

Нацбанк зазначив, що у вересні інфляція залишалася нижчою від цільового діапазону (4–6%), унаслідок збільшення пропозиції продуктів харчування темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 2,3% у річному вимірі.

«Цей фактор нейтралізував зворотний тиск на ціни з боку інших чинників: послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв, відновлення економічної активності та споживчого попиту», – вказують в НБУ.

Водночас Нацбанк вказав, що інфляційні очікування бізнесу й населення продовжили погіршуватися, але індекс споживчих настроїв поліпшився.

Раніше у 2020 році, 23 квітня, Національний банк України знизив облікову ставку із 10 до 8%. 11 червня регулятор знизив цей орієнтир до 6% – найнижчого рівня за історію незалежної України. Відтоді вже понад чотири місяці ставка залишається незмінною.

Зміна облікової ставки впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.