НБУ зберіг облікову ставку незмінною

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних із 24 липня 2020 року. Така облікова ставка є найнижчою за історію незалежної України, нагадав голова НБУ Кирило Шевченко 23 липня під час брифінгу щодо рішень із монетарної політики.

«З одного боку, це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021–2022 роках, а з іншого – залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів до однознакового рівня», – вважає Шевченко.

Зміна облікової ставки впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.