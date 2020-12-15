ВР внесла зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України у вівторок ухвалила в цілому проєкт закону про зміни до Бюджетного кодексу, 4100-д. За проголосували 311 депутатів.

«Керівники депутатських фракцій і груп пропонують продовжити перерву до 16:00 у зв’язку з необхідністю врегулювати всі питання та неузгодженості, які виникли після прийняття закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №4100-д», – йдеться на сайті парламенту.

Наступні питання порядку денного – законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та кошторис Верховної Ради на 2021 рік (проєкт постанови 4448).

Крім того, раніше Верховна Рада вирішила продовжила пленарне засідання у вівторок до завершення розгляду не лише питання про внесення змін до Бюджетного кодексу, а й про державний бюджет на 2021 рік, а також проєкту постанови про кошторис парламенту на наступний рік. Відповідне рішення підтримали 242 народні депутати.