Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі столиці

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України у посиленому режимі забезпечують публічну безпеку й правопорядок.

«Сьогодні біля Верховної Ради України та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь-яких правопорушень. У зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, як очікується, серед питань, які Верховна Рада планує розглянути, буде ухвалення держбюджету на 2021 рік.

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Тим часом під стінами парламенту знову, як і останнім часом, коли проходять засідання, зібралися протестувальники. Зокрема присутні учасники акції, які виступають проти карантинних обмежень для малого бізнесу та за спрощену систему оподаткування.