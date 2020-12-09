Разумков сподівається, що Рада почне розглядати проєкт держбюджету 15 грудня

Верховна Рада почне розглядати проєкт державного бюджету 15 грудня, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі «5 каналу».

«Ми будемо це робити у вівторок. Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, усе, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ, і наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати. Я сподіваюся, що спокійно його ухвалимо і не будемо робити так званих «бюджетних новорічних ночей», і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом», – сказав Разумков.

26 листопада Кабінет міністрів України на позачерговому вечірньому засіданні схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, проєкт передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту.

За його словами, проєкт держбюджету-2021 передбачає доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн та видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

5 листопада парламент затвердив проєкт держбюджету в першому читанні.