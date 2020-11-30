Разумков заявив, що Рада не буде розглядати проєкт держбюджету цього тижня

Верховна Рада не буде розглядати проєкт державного бюджету на 2021 рік цього пленарного тижня. Про це на засіданні погоджувальної ради керівників парламентських фракцій та груп заявив спікер Дмитро Разумков.

Він зазначив, що Кабмін подав проєкт лише минулої п’ятниці, тому депутатам треба час, щоб ознайомитися з ним.

За словами Разумкова, держбюджет можуть розглянути або наступного пленарного тижня або на позачерговому засіданні.

Верховна Рада отримала доопрацьований до другого читання Кабінетом міністрів проєкт закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» 27 листопада.

26 листопада Кабінет міністрів України на позачерговому вечірньому засіданні схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, проєкт передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту.

За його словами, проєкт держбюджету-2021 передбачає доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн та видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

5 листопада парламент затвердив проєкт держбюджету в першому читанні.