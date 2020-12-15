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15 грудня 2020, Київ 19:24
Новини | Економіка

Мінфін залучилв понад 51 мілярд гривень до бюджету через ОВДП

Погашення облігацій триватиме загалом до 2025 року

Міністерсво фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики на більше ніж 51 мільярд гривень. Про це йдеться в результатах аукціону, який відомство провело 15 грудня.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 51 439 430 934,03 гривень (за курсом НБУ)», – йдеться в повідомленні.

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Погашення облігацій триватиме загалом до 2025 року.

Середня дохідність заявок варіюється від 2,5% до 12,18%.

Минулого тижня Міністерству фінансів вдалося залучити за рахунок продажу ОВДП майже 16 мільярдів гривень.

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