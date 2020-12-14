Нацбанк визнав неплатоспроможним банк екснародного депутата Фурсіна

Національний банк визнав неплатоспроможним «Місто Банк», який належить колишньому народному депутату Івану Фурсіну. Про це регулятор повідомив 14 грудня.

Як заявляють у НБУ, рішення має на меті захист інтересів вкладників та кредиторів установи.

«Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 мільйон гривень (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня», – йдеться в повідомленні Нацбанку.

Читайте також: У Зеленського заявили про стабільність макроекономічної ситуації в Україні

За даними регулятора, частка «Місто Банку» від чистих активів платоспроможних банків становить 0,1%, тож визнання його неплатоспроможним не вплине на стабільність банківської системи.

78% з вкладників банку – 2 282 людини – отримують назад повний обсяг своїх вкладів, позаяк вони не перевищують ліміт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тобто 200 тисяч гривень. Загальна сума виплат може сягнути 307,8 мільйона гривень, що дорівнює 60% від загальної суми вкладів.

97,18% акцій банку належать Івану Фурсіну – народному депутату Верховної Ради 7-го («Партія регіонів») і 8-го («Воля народу») скликань. Фурсін, за даними проєкту журналістських розслідувань Радіо Свобода та Суспільного мовлення «Схеми», мав давні бізнес-стосунки з олігархом Дмитром Фірташем.