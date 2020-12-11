У Зеленського заявили про стабільність макроекономічної ситуації в Україні

Макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною всупереч рецесії у світовій економіці, заявила 11 грудня заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

«Ми бачимо стабільність валюти, стабільність фінансового ринку, бачимо одну із найнижчих історично облікових ставок Національного банку, ми бачимо низькі рівні інфляції. Відповідно, у порівнянні з іншими глобальними кризами – 2008 року, 2014-15-х років – насправді цей рік відносно спокійний і стабільний з точки зору фінансового ринку», – сказала Ковалів на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest.

Ковалів вказала також, що аграрний сектор залишається одним із потужних секторів економіки, який розвивається і підтримує високі обсяги експорту, надходження валютної виручки та макроекономічну стабільність.

Раніше цього тижня Національний банк України зберіг облікову ставку на найнижчому рівні 6% (він тримається вже понад пів року), а Міністерство фінансів України змогло провести успішне розміщення ОВДП на сусму майже 16 мільярдів гривень.

За оцінками Міністерства економіки, спад ВВП України за підсумками 2020 року становитиме близько 5%.