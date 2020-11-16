У третьому кварталі ВВП України зріс на 8,5% порівняно з попереднім – Держстат

У третьому кварталі реальний валовий внутрішніх продукт України зріс на 8,5% порівняно з попереднім кварталом, повідомила Державна служба статистики України.

«Реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%», – інформує Держстат.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться на 7,2%. Світовий банк очікує, що українська економіка скоротиться на 5,5%.

Українська влада при цьому очікує, що цьогоріч ВВП впаде на 4,8%.