НБУ очікує зростання ВВП України більш як на 4% у 2021 році – прогноз

Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2020 рік на рівні 6% і поліпшив очікування зростання показника в 2021 році – з 4% (у липневому прогнозі) до 4,2%, повідомляє сайт Нацбанку 22 жовтня.

«Скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень», – вказано в повідомленні.

Нацбанк додав, що відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватиме гірший, ніж торік, урожай аграрного сектора та менший фіскальний імпульс.

«Основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021–2022 роках залишатиметься приватне споживання. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту», – зазначив НБУ.

Решулятор уточнив, що важливою передумовою реалізації такого сценарію є подальша відсутність жорстких карантинних обмежень в Україні і в світі.

У повідомленні наголошується, що основним припущенням, яке бере до уваги правління НБУ, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Ще одним пунктом Нацбанк називав отримання пов’язаного з програмою МВФ фінансування від міжнародних партнерів.

«Співпраця з МВФ дасть змогу й надалі виконувати зовнішні зобов’язання України і збільшити її міжнародні резерви до 29–30 мільярдів доларів», – вважають фахівці НБУ.

За даними регулятора, міжнародні резерви станом на 1 жовтня перебували на рівні 26,5 мільярда доларів.

НБУ вважає ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, тривалий термін і поглиблення пандемії коронавірусу й посилення карантинних обмежень. Актуальними також залишаються ризики негативного впливу судових рішень на макрофінансову стабільність, ескалації військового конфлікту на сході країни або її кордонах і збільшення волатильності світових цін на харчі.