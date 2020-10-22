У МВФ пояснили, чому покращили оцінку української економіки і нагадали про ризики другої хвилі пандемії

МВФ покращив оцінки падіння української економіки з мінус 8,2% в 2020 році, за оцінками, оприлюдненими у червні, до мінус 7,2% за оцінками в жовтні у зв’язку зі швидшим, ніж очікувалось, відновленням української економіки, заявив директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер, відповідаючи на запитання журналіста під час брифінгу для преси в середу.

«Це відображає кращі результати в другому кварталі, ми бачили швидше відновлення роздрібної торгівлі та споживання, ніж очікували, і тому покращили прогноз, порівняно з оцінками у червні», – заявив Креммер.

Він підкреслив, що ризики залишаються надзвичайно високими. «Потрібно прослідкувати за розвитком другої хвилі [коронавірусу], яким буде вплив на економіку та фінансовий стан корпорацій, і ми за цим слідкуємо», – заявив Креммер. Посадовець також запевнив, що МВФ тісно співпрацює з українським урядом над виконанням умов програми фонду.

Загалом, за оцінками МВФ, падіння ВВП в Європі складе 7% в 2020 році, що є найбільшим падінням з часів Другої світової війни.

Економічне відновлення в Європі буде нерівномірним і тривалим, прогнозує фонд. В 2021, за прогнозами фонду, ВВП зросте на 4,7%. Більшість європейських країн вийдуть на рівень ВВП 2019 року лише в 2022-2023 роках, зауважив Креммер.

Креммер закликав європейські країни продовжувати програми підтримки економіки і під час другої хвилі поширення COVID-19, яка наразі спостерігається в Європі.