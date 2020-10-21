Кабмін створив робочу групу з питань координації переговорів із МВФ

Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань координаці переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів 21 жовтня. Відповідну постанову уряд затвердив сьогодні.

Йдеться про тимчасовий дорадчий орган, метою створення якого є виконання зобов’язань України за програмою stand-by. Головою робочої групи стане урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

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«До складу Групи зі сторони Мінфіну також увійдуть заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, на якого покладені обов’язки заступника голови Групи, радник Міністра фінансів Юлія Пашко, а також начальник відділу співробітництва з МВФ Управління міжнародного співробітництва Міністерства фінансів Дмитро Манцуров – секретар Робочої групи», – йдеться в повідомленні.

Як нагадують у Міністерстві фінансів, до кінця 2020 року Україна розраховує отримати 700 мільйонів доларів в рамках поточної програми співпраці з МВФ.

8 жовтня представництво МВФ в Україні прокоментувало висловлення недовіри Радою НБУ членам правління Нацбанку Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу. Місія Фонду закликала забезпечувати відповідальність правління НБУ згідно з засадами управління Національним банком, що були розроблені у консультаціях з фахівцями Міжнародного валютного фонду.

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На початку жовтня депутати Європарламенту Віола фон Крамон, Міхаель Ґалер та Раса Юкнявічене звернулися до керівника української владної фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з відкритим листом. У цьому документі євродепутати попередили про небезпеку втрати Україною безвізового режиму та макрофінансової допомоги від ЄС.

Це сталося після того, як Верховна Рада включила до конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сімох представників парламенту. У представництві ЄС і посольстві США заявили, що продовження підтримки України залежатиме від прозорості конкурсу на посаду очільника САП.