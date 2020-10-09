У посольстві США поділяють занепокоєння МВФ щодо рішення ради НБУ про догану й недовіру Рожковій і Сологубу

У посольстві США в Україні повідомили, що поділяють занепокоєння Міжнародного валютного фонду щодо того, що рада Національного банку України ухвалила рішення оголосити догану й висловити недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику Дмитру Сологубу.

«Ми поділяємо занепокоєння МВФ стосовно нещодавнього голосування Ради НБУ щодо догани заступникам глави НБУ Рожковій і Сологубу. Міцний і незалежний Національний банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

8 жовтня у МВФ відреагували на оголошення недовіри двом членам правління НБУ, наголосивши, що забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися, згідно з засадами управління Національним банком, що були розроблені у консультаціях з фахівцями Міжнародного валютного фонду.

5 жовтня Рада Національного банку України висловила недовіру членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу. Як заявив Радіо Свобода член Ради Віталій Шапран, рішення ухвалили через низку причин, зокрема, публічну критику регулятора.

Водночас Рада НБУ має претензії до Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба і щодо озвучення ними інформації, що міститься в документах для службового користування, «які не можуть бути обговорені публічно», додав Віталій Шапран.

За його словами, висловлення недовіри не передбачає усунення чи звільнення Рожкової і Сологуба.

Катерина Рожкова, коментуючи рішення Ради НБУ, заявила, що вважає комунікацію лише приводом, а не головною причиною для висловлення недовіри їй та Дмитрові Сологубу.

«Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з «генеральною лінією партії» не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі», – написала Рожкова на своїй сторінці у фейсбуці.

Рожкова додала, що вважає таке рішення Ради НБУ «перемогою минулого над майбутнім» і «тривожним сигнал для незалежності Національного банку».

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.

Верховна Рада звільнила його 3 липня, тоді під час засідання парламенту Смолій серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Після того Катерина Рожкова виконувала його повноваження.

Згодом Верховна Рада України підтримала кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.