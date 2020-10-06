У Раді НБУ пояснили причину оголошення недовіри Рожковій і Сологубові

Рада Національного банку України висловила недовіру членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу через низку причин, зокрема, публічну критику регулятора, повідомив у коментарі Радіо Свобода член Ради Віталій Шапран.

«В інтерв’ю «Інтерфаксу» Дмитро Сологуб оцінює довіру від МВФ до України як «нульову». Я вважаю, що це не так, оскільки спілкуюсь постійно з представниками Фонду. Принаймні, до останньої п’ятниці, до 2 жовтня, у МВФ не було запитань щодо кадрових змін у Національному банку. І взагалі до Нацбанку було дуже обмаль запитань. Програма затримувалась через те, що затягнули з прийняттям бюджету. Звісно, кредитори у такий відповідальний період хочуть дивитися наш основний фінасовий документ країни, який приймається, це логічно з їх боку. І є багато питань щодо документального забезпечення, зокрема, в корупційному блоці, але саме до НБУ жодних запитань не було», – прокоментував Шапран.

Водночас Рада НБУ має претензії до Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба і щодо озвучення ними інформації, що міститься в документах для службового користування, «які не можуть бути обговорені публічно», додав Віталій Шапран.

За його словами, висловлення недовіри не передбачає усунення чи звільнення Рожкової і Сологуба.

«Ми висловили свою позицію як громадяни, як члени Ради, що ми їм зараз не довіряємо. Але якщо вони зміняться, будуть шукати наших голосів, будуть працювати, підійдуть до нас, пояснять свою позицію, наприклад, то все можливо надалі. Може, фаза пошуку діалогу перейшла в досить гостру ситуацію, але це далеко від тієї ганебної практики, яка в нас була в минулому», – додав Шапран.

Катерина Рожкова, коментуючи рішення Ради НБУ, заявила, що вважає комунікацію лише приводом, а не головною причиною для висловлення недовіри їй та Дмитрові Сологубу.

«Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з «генеральною лінією партії» не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі», – написала Рожкова на своїй сторінці у фейсбуці.

Рожкова додала, що вважає таке рішення Ради НБУ «перемогою минулого над майбутнім» і «тривожним сигнал для незалежності Національного банку».

Дмитро Сологуб поки що публічно не коментував висловлення йому недовіри.

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.

Верховна Рада звільнила його 3 липня, тоді під час засідання парламенту Смолій серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Після того Катерина Рожкова виконувала його повноваження.

Згодом Верховна Рада України підтримала кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.