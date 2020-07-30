У США зафіксували рекордне падіння економіки з часів Великої депресії

Американська економіка скоротилася в другому кварталі через епідемію коронавірусу майже на 33 відсотка у річному обчисленні. Це рекордне падіння з часів Великої депресії.

Досі найсильнішим падінням відтоді, як уряд почав вести офіційну статистику, вважалася криза 1958 року. Тоді у другому кварталі економіка скоротилася на 10 відсотків.

Підприємницька активність різко знизилася навесні, коли в США ввели карантинні заходи. У країні різко зросло безробіття. Влітку зростання економіки також не сталося через новий сплеск заражень, викликаних передчасним зняттям обмежень. У найбільш уражених штатах ослаблення карантину гальмується. У частині регіонів обмеження знову посилюються.

Глава Федеральної резервної системи (ФРС, центрального банку США) Джером Пауелл у середу визнав уповільнення ділової активності. ФРС продовжує тримати процентні ставки на мінімальних рівнях і спрямовувати фінансові ресурси в економіку.

Економічні досягнення були найсильнішим козирем президента США Дональда Трампа, який сподівається перемогти на виборах в листопаді. Значна частина виборців високо оцінювала його здатність стимулювати економіку. Його ж дії з подолання епідемії, навпаки, викликали серйозну критику.

Зараз Білий дім розраховує, що відновлення економіки почнеться в липні-вересні. За прогнозами аналітиків, зростання ВВП за цей період може скласти 18 відсотків.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 30 липня у США виявили понад 4,4 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 151 077 людей, одужали – майже 1,4 мільйона пацієнтів.