Конгрес США не виявив єдності з питання обмеження «імператорів онлайн економіки» – ЗМІ

Керівники чотирьох гігантів високих технологій в середу відповідали на питання американських законодавців стосовно загроз монополізації ринку.

Джефф Безос, керівник Amazon, Марк Цукерберг, керівник Facebook, Тім Кук, керівник Apple та Сундар Пічай, керівник Google «дотримувались дуже обережного підходу, усуваючи найбільш важкі питання добре відрепетируваними заявами про те, що їхні компанії не викривляють правила вільної конкуренції на власну користь», пише видання NPR.

Під час слухань лідери американських компаній високих технологій, спільна вартість яких складає майже 5 трильйонів доларів, підкреслили користь, яку їхні компанії несуть споживачам а також історію успіху компаній.

Ми долучаємось створюючи необхідні речі для американських споживачів у великих і незначних питаннях

«Ми долучаємось створюючи необхідні речі для американських споживачів у великих і незначних питаннях, коли вони шукають, як швидше доїхати додому, вчаться готувати нову страву на YouTube, або розвивають малий бізнес», – зазначив Пічай.

Цукерберг назвав Facebook «гордою американською компанією», розвиток якої «не був би можливий без в американських законів, які сприяють конкуренції та інноваціям».

За американським законодавством, просто величина компанії не є підставою для її обмеження, влада має довести, що наноситься шкода для споживачів, або існує зловживання монопольним становищем.

Під час слухань конгресмени від Демократичної партії прийшли добре підготованими і задавали складні питання, використовуючи свідчення отримані з листування з компаніями а також дані невеликих компаній-конкурентів, в той час, як представники Республіканської партії загалом не захищали збільшення регулювання, зауважують оглядачі.

Просуваючи введення обмежень, голова Юридичного комітету Палати представників США демократ Девід Сисилін заявив: «Ці компанії, як вони існують тепер, мають монопольну владу. Деякі мають бути подрібнені. Всі мають підпадати під відповідне регулювання... їх контроль над ринком дозволяє їм робити все, щоб розчавити незалежний бізнес і розширити власний вплив. Цьому необхідно покласти край». Сисилін назвав компанії «імператорами онлайн економіки».

Конгресвумен від Демократичиної партії Праміла Джаяпел задала низку складних питань Марку Цукербергу стосовно можливого тиску на керівництво Instagram під час придбання цієї компанії в 2012 році. Цукерберг стверджував, що придбання було проведене у відповідності до антимонопольного законодавства США.

Джаяпел також запитала засновника Amazon про звинувачення у пресі стосовно того, що компанія використовувала дані, зібрані незалежними продавцями і створювала товари-конкуренти. Безос відповів, що не може гарантувати, що порушень не було.

Республіканців же під час слухань більше цікавило питання цензури в соцмедіа, зауважують оглядачі, що може свідчити про відсутність двопартійної підтримки для затвердження антимонопольних заходів, пише Poitico.

Компанії високих технологій переслідують консерваторів

«Компанії високих технологій переслідують консерваторів», – заявив під час слухань конгресмен-республіканець Джим Джордан. Представники компаній запевнили законодавців в своїй прихильності до свободи слова та вільних виборів.

Питання обмеження контенту онлайн набуло ширшого обговорення після рішення Twitter обмежити аккаунт сина президента США через те, що він поширив відео, яке, на думку компанії, містило неправдиву інформацію щодо коронавірусу.

Конгресмен Джордан намагався запросити Twitter на слухання в середу, однак цього не було зроблено.

В понеділок на запит президента США Дональда Трампа Міністерство торгівлі США звернулось за роз‘ясненнями до Федеральної комісії зв‘язку стосовно цивільної відповідальності соцмереж, які втручаються до постів користувачів.