Мережа Facebook визнала, що #KyivNotKiev – Кулеба

Соціальна мережа Facebook офіційно перейшла до використання англійською мовою транслітерації назви української столиці Kyiv, а не Kiev, як це було дотепер. Про це й фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли відмітити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Віднині це буде Kyiv - адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови», – вказав міністр.

За його словами, здобути результат допомогли «десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси – від європейських до західного узбережжя США».

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.