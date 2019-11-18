KyivnotKiev: у The New York Times перейшли на коректне написання назви Києва

Американське видання The New York Times після попередніх відмов все ж перейшло на написання назви Києва латинкою Kyiv. Про це повідомило посольство України в Сполучених Штатах.

«Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv», – повідомили в дипломатичному представництві.

На зміни звернув увагу також кореспондент видання в Москві Ендрю Кремер.

«Ця зміна означає відмову від російської транслітерації назви міста, яка використовувалася в англійській мові протягом багатьох десятиліть», – зазначив журналіст.

У жовтні 2019 року віцепрезидент з комунікацій The New York Times Даніель Роудс пояснював, що видання вирішило залишитися із «Kiev», «щоб відповідати підходу до написання інших міжнародних міст».

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.