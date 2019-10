Чому? Газета The New York Times наразі відмовилася змінювати написання Kiev на Kyiv

Після того, як американська газета The Washington Post доєдналась до переліку міжнародних ЗМІ, що ввели зміни у написанні української столиці, і почали писати Kyiv, а не Kiev, редакційна колегія видання The New York Times сказала, що поки не збирається вводити схожі зміни.

16 жовтня «Голос Америки» надіслав до редакції The New York Times запит про коментар, щоб дізнатися, чому одне із найавторитетніших медіа не поспішає замінювати русифіковану транслітерацію Києва.

Віцепрезидент з комунікацій The New York Times Даніель Роудс незволікаючи відповів, що редактори порушували це питання із міжнародним відділом і вирішили залишитися із «Kiev», «щоб відповідати тому, як ми підходимо до написання інших міжнародних міст».

Вони це пояснили таким чином.

«Наприклад, ми не пишемо Koln (for Cologne) [Кельн] або Firenze (for Florence) [Флоренція]. Ми вважаємо, що для більшості англомовних читачів Kiev більш знайоме [написання], ніж Kyiv, і ми загалом надаємо перевагу найбільш усталеному та звичному використанню для ясності нашої аудиторії. З огляду на це, ми знаємо про дискусію і продовжуватимемо розглядати ситуацію в перебігу подій», – пише Даніель.

На сьогодні вже девять впливових новинних видань по всьому світу перейшли на написання назви столиці України Kyiv, згідно з переліком МЗС України.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.