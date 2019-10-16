Видання The Washington Рost вирішило писати назву української столиці як Kyiv

Американське видання The Washington Post вирішило у своїх публікаціях писати назву української столиці як Kyiv, а не Kiev, як це було у газеті досі, повідомив голова бюро The Washington Post у Брюсселі Майкл Бірнбаум.

«Washington Рost щойно змінило свій стиль написання на Kyiv. Тепер буде Kyiv, а не Kiev. Ця зміна відповідає побажанням українського уряду, а також останнім змінам інших медіаорганізацій, зокрема Associated Press», – написав Бірнбаум на сторінці у Twitter.

Майкл Бірнбаум додав, що написання української столиці як Kiev, щоправда, ще може траплятися в історичних контекстах, щодо страви «котлета по-київськи» чи коли цитується матеріал без перекладу.

14 серпня написання назви української столиці з Kiev на Kyiv у своїх матеріалах змінило міжнародне інформаційне агентство Associated Press.

Восени 2018 року Міністерство закордонних справ України запустило кампанію #KyivNotKiev. У радянські часи в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

За час кампанії, зокрема, десятки аеропортів почали писати назву української столиці коректно.