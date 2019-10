Британська телерадіомовна корпорація ВВС змінює написання української столиці з Kiev на Kyiv. Про це повідомляє BBC News Україна.

«Через те, що «Kyiv» (а не «Kiev») зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України», – мовиться у повідомленні.

Правило починає діяти з 14 жовтня 2019 року, проте кілька місяців триватиме перехідний період, протягом якого у текстах журналісти можуть вживати наступне формулювання: «Kyiv, formerly known as Kiev» (Kyiv, раніше відомий як Kiev).

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.