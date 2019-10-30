KyivNotKiev: видання Financial Times змінює написання назви української столиці

Видання Financial Times змінює написання назви української столиці з Kiev на Kyiv, повідомило посольство України у Великій Британії 29 жовтня.

«Дякуємо Financial Times за прийняття наших аргументів і згоду змінити правопис назви української столиці на Kyiv. Дійсно, чудові новини», – заявили в посольстві.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.