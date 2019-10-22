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22 Жовтень 2019, Київ 07:55
Новини | Суспільство

Британська газета The Telegraph писатиме Kyiv замість Kiev

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Одне з провідних британських видань The Telegraph писатиме назву української столиці Kyiv замість Kiev. Про це повідомляє посольство України у Сполученому королівстві.

«Це офіційно! The Telegraph щойно повідомила нам, що вирішила змінити стиль написання назви столиці України: відтепер вона буде використовувати Kyiv, а не Kiev», – мовиться у повідомленні.

Нещодавно написання назви української столиці з Kiev на Kyiv у своїх матеріалах змінило міжнародне інформаційне агентство Associated Press, ВВС та The Washington Post.

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Чому? Газета The New York Times наразі відмовилася змінювати написання Kiev на Kyiv

Восени 2018 року Міністерство закордонних справ України запустило кампанію #KyivNotKiev. У радянські часи в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

За час кампанії, зокрема, десятки аеропортів почали писати назву української столиці коректно.

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