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31 жовтня 2019, Київ 22:31
Новини | Суспільство

Відомий британський телеканал буде використовувати Kyiv замість Kiev

ITV буде використовувати правильний варіант назви української столиці

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Один з провідних британських телеканалів ITV буде використовувати Kyiv замість Kiev.

Про це повідомили у посольстві України у Сполученому королівстві 31 жовтня.

Раніше аналогічно вчинили британські видання Financial Times та The Telegraph, корпорація ВВС, міжнародне інформаційне агентство Associated Press, американська газета The Washington Post.

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Чому? Газета The New York Times наразі відмовилася змінювати написання Kiev на Kyiv

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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