Відомий британський телеканал буде використовувати Kyiv замість Kiev

Один з провідних британських телеканалів ITV буде використовувати Kyiv замість Kiev.

Про це повідомили у посольстві України у Сполученому королівстві 31 жовтня.

Раніше аналогічно вчинили британські видання Financial Times та The Telegraph, корпорація ВВС, міжнародне інформаційне агентство Associated Press, американська газета The Washington Post.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.