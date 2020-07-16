Хакери зламали твітер-акканути Гейтса, Маска, Байдена і закликали перевести біткойни

Уночі 16 липня сталася масштабна хакерська атака на мережу мікроблогів Twitter. Зловмисники зламали кілька десятків акаунтів, у тому числі засновника Microsoft Білла Гейтса, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска, політика Джо Байдена, репера Каньє Веста і його дружини Кім Кардаш’ян та інших провідних політиків, бізнесменів і публічних осіб зі США та інших країн, повідомляє The Guardian.

Атаки також зазнали акаунти гендиректора Amazon Джефа Безоса, голови Berkshire Hathaway Воррена Баффета, колишнього мера Нью-Йорка Майка Блумберґа, колишнього президента США Барака Обами, а також офіційні акаунти Uber, Apple, сервісу для переказів грошей Cash App та інших компаній.



У зламаних акаунтах з’явилися твіти з закликом надсилати біткойни на певні гаманці і обіцянкою повернути криптовалюту назад у подвійному розмірі. Незабаром твіти були видалені, але потім опубліковані повторно, пише видання Engadget. Користувачі встигли перевести на зазначені в твітах від імені Маска і Гейтса гаманці криптовалюту на 50 тисяч доларів, повідомляє The Verge. За даними Blockchain.com, один гаманець, пов’язаний із твітами, отримав більше 12 біткойнів на суму понад 110 тисяч доларів.

Засновник і гендиректор Twitter Джек Дорсі відреагував на злам соцмережі фразою «тяжкий день для нас». Він написав, що поділиться з громадськістю подробицями ситуації зі зламами, коли у нього буде повне розуміння події.

Через хакерську атаку акції Twitter увечері 15 липня впали на 4%. За попередніми даними, хакери зламали сам механізм автентифікації Twitter. Це дозволило їм отримати доступ до акаунтів без знання пароля і логіна користувача. Twitter довелося тимчасово відключити можливість публікувати твіти, зараз повідомлення публікуються без проблем.