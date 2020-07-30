«Імператори онлайн-економіки»: про що лідери Amazon, Apple, Google та Facebook свідчили у Конгресі

Лідери найбільших у світі технологічних велетнів Amazon, Apple, Google та Facebook у середу вперше одночасно предстали перед Конгресом США, відбиваючись від численних закидів демократів і республіканців щодо їхніх нібито непрозорих тактик, придушення конкуренції на ринку та зловживання домінантним становищем на ринку.

Понад п’ять годин члени комісії з питань антимонопольного захисту через відеоконференцію вели активну дискусію з Джеффом Безосом (Amazon), Тімом Куком (Apple), Марком Цукерберґом (Facebook) та Сундарем Пічаєм (Google), вартість компаній яких разом складає п’ять трильйонів доларів.

Слухання проходили в рамках розслідування щодо використання неконкурентних практик з боку провідних й найбільш заможних технологічних велетнів світу.

«Це було перше слухання в Конгресі за певний час, коли демократи та республіканці діяли так, ніби вони мали спільного ворога, хоча й з різних причин, – йдеться в статті американської газети The New York Times. – Демократи критикували технологічні компанії за те, що ті скуповували стартапи, щоб їх придушити, і за те, що вони несправедливо використовували сховища даних для клонування та «вбивства» конкурентів. Республіканці ж ставили запитання про те, чи платформи придушують консервативні точки зору і чи є вони патріотичними».

Оглядачі помічають: четвірка усіляко ухилялася від запитань щодо рішень, які перетворили їхні компанії на потужних цифрових велетнів, при цьому вони обережно намагалися переконати інших у тому, що їхню владу безпідставно перебільшують і вони не порушують «правил гри». Компанії також нагадали, що працюють в умовах високої й напруженої конкуренції.

«Чи є Facebook, Google, Amazon та Apple «імператорами онлайн-економіки», які стримують конкуренцію і шкодять споживачам? Не дивно, що керівники технологічних велетнів сказали Конгресу, що це абсолютно не так», – йдеться в огляді на сайті NPR.

Претензії

Критики неодноразово звинувачували компанію Amazon в неконкурентних практиках й давно вказують на те, що у разі успіху у продажах конкурентів компанія запускає власну альтернативу продукту. Amazon це заперечував, але у середу Безоса запитали, чи використовує компанія дані, які збирає від інших продавців на платформі для своєї вигоди. Безос відповів, що не може відповісти на це запитання однозначно «так» чи «ні», як того вимагають. Він посилався на внутрішні правила, які регламентують обмежені можливості використання даних інших незалежних продавців на онлайн-ринку, проте гарантувати, що ці правила ніколи не порушувалися, він не зміг.

«Уперше Amazon визнав, що компанія вартістю в трильйон доларів може зловживати даними, щоб перевершити інших незалежних продавців. Безос заявив, що Amazon проводить внутрішнє розслідування з цього питання», – так оцінили ситуацію в статті NPR.

До Google були запитання про рекламу, надання переваги власним сторінкам і продуктам, та зловживання «владою» в інтернеті. Зокрема, були запитання з приводу того, чи використовувала компанія дані веб-трафіку, щоб стежити за конкурентами. За словами голови антимонопольного підкомітету Девіда Чічілліне, Google «краде контент» у інших онлайн-сервісів. Пічаї не зміг надати вичерпну відповідь на це звинувачення.

«Ми намагаємось зрозуміти тенденції з даних, які ми можемо бачити», – сказав голова компанії.

«Google став воротами в інтернет і почав зловживати своєю владою і використовувати наявні у нього можливості контролю за трафіком для виявлення конкурентних загроз і придушення їх», – заявив Чічілліне, але представник одного з найпотужніших у світі пошуковиків погоджуватися з ним не став.

До Facebook були запитання щодо скуповування інших програм, зокрема й Instagram у 2012 році, з метою нібито позбутися конкурента на ринку. Цукерберґ заявив, що на момент купівлі соціальної мережі не було очевидно, як вона з роками розростеться, і, мовляв, інвестиції Facebook допомогли платформі стати такою популярною.

До Apple були запитання щодо того, чи не віддає компанія перевагу одним розробникам мобільних застосунків над іншими. Зокрема, конгресменів цікавило видалення з AppStore застосунків батьківського контролю після появи власного аналогу під назвою Screen Time. Тім Кук сказав, що причиною були сумніви щодо захисту даних і що компанія має «відкриті та прозорі правила» одні для всіх.

Республіканці сфокусували свої звинувачення в тому, що інтернет-платформи є упередженими щодо консерваторів. Наприклад, республіканець Джим Джордан сказав, що публікації консерваторів або зазнавали утисків, або були цензуровані на платформах Facebook та Google.

Розслідування щодо діяльності компаній Amazon, Apple, Facebook і Google ведуться вже понад рік. В США намагаються визначити, чи зловживали ІТ-велетні владою і положенням на цифровому ринку та відповідність їхніх конкурентних практик антимонопольному законодавству США. Тепер антимонопольний підкомітет зібрав мільйони відповідних документів, які послужили підставою для надання свідчень.

Чічілліне підсумував, що свідчення показали йому «монопольну владу», якою володіють технологічні інтернет-велетні.

«Це слухання показало мені один факт: ці компанії, які існують сьогодні, мають монопольну владу. Деяких потрібно розбити на частини, всіх при цьому належним чином врегулювати та притягнути до відповідальності», – цитує його CNBC. Тож тепер відповідні органи мають видати спеціальний звіт, який базуватиметься на результатах слухань, та міститиме відповідні пропозиції щодо того, як підійти до вирішення того, що в США вважають проблемою.

Газета The New York Times зазначає, що вплив цих слухань, швидше за все, буде обмежений антимонопольним законом, створеним ще століття тому і який не є доскональним для приборкання інтернет-велетнів.

Стурбованість могутністю провідних технологічних велетнів є причиною активних дискусій вже давно. Так, деякі провідні політики закликають до розколу й більш жорсткого регулювання таких компаній.