Парламент Туреччини ухвалив закон про контроль над соціальними мережами

Парламент Туреччини 29 липня ухвалив закон, який регулює діяльність соціальних мереж, таких як Twitter і Facebook, і зобов’язує їх дотримуватися суворих правил. У разі порушень передбачені штрафи і скорочення трафіку.

За законом, великі мережеві компанії, зокрема Facebook і Twitter, повинні мати представництва в Туреччині для розгляду скарг щодо контенту на своїх платформах. Відсутність представника, який повинен бути громадянином Туреччини, передбачає великі штрафи, заборону на рекламу і скорочення трафіку до 90%, що зробить соціальні мережі занадто повільними для використання.

Нове законодавство також вимагає від соціальних мереж зберігати дані користувача в Туреччині, спрощуючи доступ до такої інформації для прокурорів та інших органів влади.

Правозахисні організації заявляють, що закон дозволяє владі посилити онлайн-цензуру, і закликають технологічних гігантів, таких як Google, відмовитися від його виконання.

Адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана каже, що регулювання необхідне для боротьби з кіберзлочинністю і захисту користувачів.

Опозиційні політики стверджують, що закон ще більше обмежить свободу слова в країні, де ЗМІ і так перебувають під жорстким державним контролем, а десятки журналістів утримуються в тюрмах.

За даними оглядачів, нині в Туреччині заблоковано понад 408 тисяч веб-сайтів. Заборона на використання Вікіпедії була знята в січні через майже три роки.