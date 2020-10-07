Світовий банк: у 2020 році ВВП України скоротиться на 5,5%

У 2020 році валовий внутрішній продукт України скоротиться на 5,5%, прогнозує Світовий банк у своєму звіті.

При цьому у 2021 році Світовий банк очікує зростання української економіки на 1,5%.

Згідно з прогнозам, найбільшого падіння серед країн регіону Європи та Центральної Азії (до цього переліку не включають країни Західної Європи) зазнають Чорногорія (мінус 12,4%), Косово (мінус 8,8%), Албанія (мінус 8,4%) та Хорватія (мінус 8,1%).

У 2014 році українська економіка обвалилася після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. За даними Світового банку, через два роки ВВП знову почав зростати й у 2019 році досяг 153,78 мільярда доларів.