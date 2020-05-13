Економіка України цьогоріч скоротиться на 4,5% – звіт ЄБРР

У 2020 році економіка України скоротиться на 4,5 %, йдеться у звіті Європейського банку реконструкції і розвитку. При цьому вже в наступному році зростання очікується на рівні 5 відсотків.

Українська економіка зазнає проблем, зокрема, через зниження цін на метали й вуглеводні та падіння обсягів грошових переказів.

Згідно зі звітом, який є в розпорядженні Радіо Свобода, у середньому економіка країн, які отримують інвестиції від Європейського банку реконструкції та розвитку, цьогоріч скоротиться на 3,5%. Водночас уже у 2021 році можливе зростання на 4,8%.

ЄБРР будує свій прогноз на основі припущення про поступове послаблення обмежень й повернення до нормального життя у другій половині цього року.

Економічного падіння зазнають практично всі країни ЄБРР. Серед винятків – Туркменістан, Узбекистан та Єгипет.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального валового внутрішнього продукту України на 7,7%. При цьому Світовий банк очікує падіння ВВП на 3,5% та інфляцію на рівні 8,9%.

Національний банк України очікує падіння української економіки на 5%.