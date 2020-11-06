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06 листопада 2020, Київ 12:07
Новини | Економіка

Шмигаль: нереалізований потенціал України за 10 років складає 1 трильйон доларів ВВП

За його словами, правильне використання надр могло би принести значну частку цієї суми – 409 мільярдів доларів

Громадяни України втратили один трильйон доларів ВВП за 10 років через постійні зміни векторів правління, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію та неефективне управління, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації результатів аудиту.

За його словами, правильне використання надр могло би принести значну частку цієї суми – 409 мільярдів доларів. Збільшення видобутку корисних копалин могло б, на думку прем'єра, стати основою для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю.

«В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні є в розробці», – сказав Шмигаль.

Також не використано досі земельний потенціал на 85 мільярдів доларів, додав прем'єр. Зростання ціни на землю уповільнювалось мораторієм на неї продаж, вважає Шмигаль.

Нереалізований потенціал України щодо водних ресурсів – близько 12 мільярдів доларів, а лісових – в 40 мільярдів доларів, зауважив прем'єр. Щоб виправити це, слід розширювати площі лісів і використовувати деревину для створення меблів українського виробництва, додав він.

Потенціал гідроенергетики, зауважив Денис Шмигаль, реалізовано лише наполовину, аквакультури і рибного господарства – на чверть. Зрошення земель розвинене менш ніж на 20%, а це потенційно може збільшити врожаї на півдні України у 2,5-3 рази, зауважив прем'єр.

6 листопада уряд презентував аудит та економічну стратегію України до 2030 року.

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