Втрати через пандемію, ремонти, будівництво: Кличко влаштував звіт про результати роботи столичної влади за 2020 рік

Київський міський голова Віталій Кличко у четвер влаштував звіт про те, що було зроблено в столиці в 2020 році та про плани на наступний рік. За його словами, доходи бюджету Києва порівняно з 2019, некоронавірусним роком, зменшились – через падіння економіки, що спричинила пандемія, столиця недоотримала майже 5 мільярдів гривень, із них 3 мільярди – надходження від ПДФО.

«Загалом у 2020 ми отримаємо майже 57 мільярдів гривень надходжень у бюджет. Найбільше фінансування отримала сфера освіти – 21,8 мільярда гривень. Охорони здоров’я – 8 мільярдів гривень. Це при тому, нагадаю, що медзаклади за реформою тепер фінансує держава. А сфера соціального захисту отримала – 4,7 мільярда гривень», – сказав Кличко.

За словами, мера цьогоріч столичні комунальники замінили понад 100 кілометрів аварійних тепломереж, цього року в столиці відкрили 4 дитячих садки, ще один новозбудований дитячий садочок планують відкрити до кінця грудня цього року – на Троєщині.

Також, повідомив, Кличко, у 2020 році у столиці відремонтували 27 відділень у медичних закладах та закупили обладнання майже на 600 гривень.

«Тільки цього року відремонтували 134 об’єкти дорожньої інфраструктури. А за останні кілька років оновили 360 вулиць, мостів та шляхопроводів. Це – понад 1100 кілометрів доріг у Києві. Також оновили понад півтори тисячі прибудинкових територій і міжквартальних проїздів у всіх районах столиці», – сказав Кличко.

На виборах 25 жовтня Віталій Кличко був переобраний мером української столиці, він отримав 50,52% голосів виборців.