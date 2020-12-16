Генпідрядник поміняє стовпи на Шулявському мосту і виплатить компенсації за пошкоджені авто – Кличко

Опори освітлення на Шулявському мосту в Києві генпідрядник поміняє власним коштом, він же виплатить компенсації за пошкоджені автомобілі, заявив мер Києва Віталій Кличко.

«На новий міст підрядник дав гарантію 50 років. Повідомляю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, які викликали сумніви в надійності укріплення, демонтували. Уночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням тримальної конструкції. Наголошу: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкта, здійснить усі роботи власним коштом», – сказав Кличко.

За його словами, Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд як замовник будівництва, звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

«Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд». І ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність. Я в цьому як мер столиці, який відкривав міст, зацікавлений найбільше. Тому що розумію, що це моя репутація», – сказав Кличко.

15 грудня було обмежено рух на Шулявському шляхопроводі в Києві через падіння на ньому стовпів. Користувачі соцмереж поширили відео, на яких видно, що кілька стовпів із ліхтарями впали на проїжджу частину.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерії заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію. Рух ним відновили в грудні того ж року.