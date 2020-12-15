Поліція відкрила справу через падіння ліхтарів на Шулявському мості

Поліція відкрила справу через падіння кількох опор освітлення на Шулявському мості в Києві. Про це правоохоронці повідомили 15 грудня.

Справу кваліфікували за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу. Ця стаття стосується порушень правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, яке призвело до тяжких наслідків.

Як повідомляє Нацполіція, правоохоронці отримали повідомлення про падіння ліхтарів о 14:40. На місце виїхали патрулі, слідчі та представники інших служб.

«Внаслідок події пошкоджено вісім транспортних засобів та обмежено автомобільний рух на шляхопроводі. На місці працюють правоохоронці та проводять першочергові слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає від двох до п’яти років ув’язнення з тимчасовою забороною на певні види діяльності, умовний термін до п’яти років, до двох років виправних робіт.

Раніше 15 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила, що причини падіння ліхтарів з’ясовуватимуть правоохоронці.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію. Рух ним відновили в грудні того ж року.