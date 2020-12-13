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13 грудня 2020, Київ 10:49
Новини | Події

В Андріївській церкві у Києві вперше після реставрації проводять богослужіння

В Андріївській церкві проводять богослужіння представники Вселенського патріархату

У Києві в Андріївській церкві вперше після реставрації проходить богослужіння, яке проводять екзархи Вселенського патріархату в Україні.

Очолив урочисту літургію особливий представник Вселенського патріарха Варфоломія – митрополит Гальський Еммануїл ) у співслужінні Екзарха (посла) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні – єпископа Команського Михаїла (Аніщенка)

Андріївська церква, яку нещодавно відкрили після реставрації, стане головним храмом Ставропігії, представництва Вселенської патріархії в Україні.

Урочисте богослужіння завершиться коротким концертом духовної музики у виконанні гурту «Хорея козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.

Андріївська церква у Києві – пам’ятка архітектури XVIII століття у стилі бароко, споруджена за проєктом видатного архітектора Бартоломео Растреллі. Рішенням Верховної Ради України від 2018 року передана у безоплатне користування Вселенському патріархату.

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