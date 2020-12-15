КМДА прокоментувала падіння ліхтарів на Шулявському шляхопроводі: розбиратимуться правоохоронці

Правоохоронні органи з’ясують причини падіння ліхтарів на Шулявському шляхопроводі, заявила Київська міська державна адміністрація.

«Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою сьогодні звернеться замовник виконання робіт – комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва», – йдеться в заяві.

Зараз на місці події працюють співробітники комунального дирекції, «Київпастрансу» та «Київміськсвітла».

Маршрут тролейбусів №22, 27, 30, 42 змінені.

Раніше 15 грудня користувачі соцмереж поширили відео, на яких видно, що кілька стовпів із ліхтарями впали на проїжджу частину.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію. Рух ним відновили в грудні того ж року.