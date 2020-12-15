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15 грудня 2020, Київ 17:51
Новини | Суспільство

КМДА прокоментувала падіння ліхтарів на Шулявському шляхопроводі: розбиратимуться правоохоронці

Ремонт на Шулявському мості, квітень 2019 року

Правоохоронні органи з’ясують причини падіння ліхтарів на Шулявському шляхопроводі, заявила Київська міська державна адміністрація.

«Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою сьогодні звернеться замовник виконання робіт – комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва», – йдеться в заяві.

Зараз на місці події працюють співробітники комунального дирекції, «Київпастрансу» та «Київміськсвітла».

Маршрут тролейбусів №22, 27, 30, 42 змінені.

Раніше 15 грудня користувачі соцмереж поширили відео, на яких видно, що кілька стовпів із ліхтарями впали на проїжджу частину.

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію. Рух ним відновили в грудні того ж року.

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